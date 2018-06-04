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Экономика / Бизнес
05.06.2018

В Иркутской области установят единые требования к распределению субсидий муниципалитетам

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект о нормативах отчислений доходов в местные бюджеты, внесённый мэром Братска Сергеем Серебренниковым, приняли в первом чтении на сессии Заксобрания Иркутской области 5 июня.

Сергей Серебренников предлагает установить единые требования к распределению субсидий из областного бюджета муниципальным бюджетам, в том числе в части установления предельного уровня софинансирования расходных обязательств по аналогии с требованиями, установленными к субсидиям из федерального бюджета. Сейчас они в Иркутской области не установлены.

Как отметила председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству, зампред Заксобрания Наталья Дикусарова, вопрос подробно обсуждался на рабочих группах и заседании комитета. Весь необходимый пакет документов к законопроекту поступил, замечаний нет.

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