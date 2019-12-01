В Иркутской области в 2019 году открылись два цеха по производству сухого молока

Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Два цеха по производству сухого молока введены в эксплуатацию на предприятиях Иркутской области в 2019 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков во время посещения цеха, открывшегося на базе сельскохозяйственного закупочно-снабженческого перерабатывающего потребительского кооператива «Сагаан гол» в Анагрске, пишет пресс-служба губернатора. – «Сагаан Гол» – один из крупнейших кооперативов по закупу молока у малых форм хозяйствования в Иркутской области. Открытие цеха позволит увеличить объемы приобретаемого сырья и таким образом стимулировать рост объемов производства молока в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах региона, – отметил Илья Сумароков. Министр подчеркнул, что развитие малых форм хозяйствования является для правительства региона одним из приоритетных направлений в сельском хозяйстве. Иркутская область – достаточно большой по площади регион, многие населенные пункты отдалены от областного центра и, к сожалению, туда не всегда могут зайти крупные или средние предприятия, открывать там свои подразделения, ввиду удаленности от основных рынков сбыта. И как раз развитие малых форм хозяйствования позволяет, в том числе, развивать отдаленные деревни и села. Поэтому, по словам Ильи Сумарокова, в областном бюджете на развитие малых форм хозяйствования традиционно закладываются серьезные средства. В частности, регион является одним из немногих в стране, где за счет средств бюджета оказывается государственная поддержка кооперативам в виде субсидии на закуп у населения мяса и молока. Ежегодно на эти цели в региональной казне предусматривается около 200 млн рублей. Кроме того, в области действуют несколько грантов, направленных на поддержку начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственной кооперации. В частности, «Сагаан Гол» дважды становился получателем гранта на развитие материально-технической базы. В 2016 году кооператив получил 10 млн рублей, в 2018 году – 30 млн Часть средств была направлена на приобретение вакуумно-сушильной установки. Оборудование для нового цеха приобретали также по программе лизинга, получив из бюджета Иркутской области компенсацию части затрат на уплату процентов. Как рассказал исполнительный директор СЗСППК «Сагаан Гол» Михаил Бабаскин, сухое молоко производится из пастеризованного без добавления искусственных компонентов. Процесс производства полностью автоматизирован и исключает человеческий фактор. При этом на каждом этапе установлена защита, которая оповестит при любом нарушении технологического процесса. В среднем цикл производства от момента загрузки сырого сырья до получения конечного продукта занимает около двух часов. В месяц возможно переработать до 600 тонн молока-сырья. Произведенную продукцию предполагается реализовывать как на внутреннем рынке Российской Федерации, так и организовать поставки сухого цельного и сухого обезжиренного молока на экспорт. Напомним, в сентябре цех по производству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них начал работу на базе сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Белореченское». Предприятие ежегодно производит более 10% от общего объема сырого молока в регионе. Проект направлен на развитие отрасли переработки молока и обеспечение жителей Иркутской области высококачественными детским питанием и компонентами для него. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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