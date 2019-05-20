В Иркутской области в 2019 году собираются посадить 278 тысяч деревьев

Иркутская область, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область девятый раз принимает участие во Всероссийском дне посадки леса, который в этом году отмечается 18 мая. Всего в 2019 году планируется высадить 278 тысяч сеянцев на площади 81 га, сообщает пресс-служба губернатора.

Так, например, в рамках акции сеянцы сосны были высажены 17 мая в Тальцинском участковом лесничестве на 47-м километре Байкальского тракта. В этом мероприятии принял участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который напомнил, что накануне принял решение о выделении дополнительных средств в связи со сложной пожароопасной ситуацией в регионе. Министерство лесного комплекса Иркутской области обратилось к главе региона с просьбой о выделении дополнительных средств на 2019 год в размере 292,2 млн рублей на финансирование работ по охране, защите и воспроизводству лесов.

Средства, в том числе, будут направлены на материальное обеспечение выполнения мероприятий по сокращению объема незаконных рубок, приобретение лесопатрульной техники и оборудования для государственных лесных инспекторов. Это решение будет реализовано в рамках предстоящего уточнения областного бюджета на майской сессии регионального парламента.