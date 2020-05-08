В Иркутской области в 2019 году зарегистрировали самый низкий уровень безработицы за последнее десятилетие

Иркутская область, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В прошлом году в Иркутской области был зафиксирован самый низкий уровень безработицы за последнее десятилетие – 6,6%, в то время как зарегистрированная безработица, по данным государственной службы занятости, составляет 1% численности рабочей силы. Об этом сообщает Иркутскстат.

В 2019 году численность рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше) в Иркутской области составила 1,1 миллион человек. При этом 77 тысяч числились как безработные. На городских жителей приходится 74% безработных, на селян – 26%, тогда как их удельный вес в общей численности населения – 20,4%. Уровень сельской безработицы (9,2%) выше показателя среди городских жителей (6,0%).

Почти половину безработных (46%) составляют женщины. Из тех, кто не имеет работы, ищет и готов приступить к ней, каждый четвертый находится в возрасте до 25 лет, среди молодежи самый высокий уровень безработицы – 18,7%. Каждый шестой безработный в Иркутской области не имеет опыта трудовой деятельности.

Среди сибирских регионов самый низкий уровень безработицы в Красноярском крае (4,5%), Томской и Кемеровской областях (5,5%). Напряженная ситуация в Тыве (12,3%) и Республике Алтай (11,0%).

В 2019 году в рамках выборочного обследования рабочей силы изучался вопрос использования труда мигрантов. Получены данные, позволяющие оценить масштабы трудовой миграции. Так, численность международных мигрантов, проживающих на территории Иркутской области, составила 44,4 тысяч человек. Это уроженцы Киргизии (25%), Узбекистана (18), Таджикистана (11), Армении, Украины, Беларуси, Казахстана, стран дальнего зарубежья (от 7 до 9%). Из общего числа международных мигрантов 17 тысяч человек приехали в с целью трудоустройства. Уровень безработицы среди трудящихся-мигрантов в Приангарье ниже среднего по Сибирскому федеральному округу (5,6% против 7%). Труд иностранных граждан используют как домохозяйства (в основном, для строительства и ремонта дач, домов, хозяйственных построек), так и предприниматели (в строительстве и торговле).