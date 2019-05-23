В Иркутской области в бюджеты всех уровней доначислили 1,4 миллиард рублей

Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в первом квартале 2019 года в бюджеты всех уровней с учётом налоговых санкций и пени дополнительно начислено 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области.

По результатам выездных проверок доначислено более 500 млн рублей. Кроме того, в результате аналитической работы налоговых органов, направленной на побуждение налогоплательщиков к оценке рисков финансово-хозяйственной деятельности, субъекты бизнеса самостоятельно уточнили свои налоговые обязательств и доплатили 400 млн рублей налогов.

По результатам камерального контроля налоговых деклараций в бюджет доначислено 169 млн рублей. В среднем эффективность одной камеральной проверки составила 13 тысяч рублей.

За первый квартал проведено 30 выездных налоговых проверок. Средняя сумма доначислений на одну результативную проверку возросла по сравнению с предыдущим годом в 1,2 раза и составила более 17 млн рублей.

В том числе проведена одна выездная налоговая проверка в рамках контроля за полнотой декларирования полученных доходов физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, ее эффективность составила около 6 млн рублей.