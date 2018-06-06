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07.06.2018

В Иркутской области выбрали победителей конкурса «100 лучших товаров»

Иркутская область, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области определили победителей регионального этапа конкурса «100 лучших товаров». Они примут участие в участие в федеральном этапе, сообщает пресс-служба регправительства.

В этом году в региональном этапе конкурса приняли участие 38 предприятий и организаций Иркутской области с 64 наименованиями товаров и услуг в различных номинациях. Каждый год на конкурс «100 лучших товаров России» заявки поступают не только от постоянных, но и от новых участников.

Список победителей можно посмотреть на сайте Минэкономразвития Иркутской области.

Напомним, Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» проходит в три этапа. На первом проводится начальная экспертная оценка на самом предприятии, затем оценку проводят экспертные группы. Во время третьего этапа заявки оцениваются экспертами Росстандарта в Москве.

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