В Иркутской области возьмут на контроль лицензии на охоту

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области намерены ввести электронный учёт лицензий охотничьих ресурсов по аналогии с механизмом чипирования древесины, введённым в 2017 году. Об этом 8 июня на пресс-конференции рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

– Есть пункты приёма и отгрузки леса, а есть пункты приёма охотничьих ресурсов, добытых животных, шкур и так далее. Учёта по выданным лицензиям и сдаваемым животным нет никакого, – говорит министр.

Новую систему учёта планируется ввести с осени, крайний срок – с января 2019 года. Предполагается, что она будет разработана на базе системы лесрегистра, которая уже почти полностью действует в автоматическом режиме. Отметим, вопросами охотпользования Минлеса занимается с 1 июня, после того, как в состав ведомства вошла служба по охране и пользованию животного мира Иркутской области.

Напомним, в 2017 году в Иркутской области запустили пилотный проект по маркировке заготовленной древесины через идентификационные карты. После их получения лесопользователи обязаны сдавать карты вместе со своей продукцией на пункты приёма и отгрузки. В свою очередь, сотрудникам пунктов необходимо представлять в министерство ежемесячные отчеты о поставляемой древесине, подтверждением законности которой будут служить идентификационные карты.

Для обеспечения работы новой системы в соответствии с областным законодательством разработана информационная система для ведения реестра, электронного архива и базы данных с информацией о принятой, переработанной и отгруженной древесине, а также предоставление пунктами приема и отгрузки древесины ежемесячной отчётности в электронном виде.