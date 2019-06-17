В Иркутской области за год выросло число предприятий малого и среднего бизнеса

Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за 2018 год число субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 199 и составило 89 тысяч 761. На этих предприятиях занято 281 тысяча работников. Об этом 17 июня на комитете по бюджету Заксобрания, представляя отчёте о результатах деятельности правительства Иркутской области, рассказал зампред правительства Антон Логашов.

Почти четверть от общего объёма оборота продукции и услуг, производимых и реализуемых предприятиями Иркутской области, приходится на сектор малого и среднего бизнеса. Его доля в валовом региональном продукте оценивается на уровне 27,6%.

В 2018 году на развитие малого и среднего предпринимательства из областного и федерального бюджетов направлено более 169 млн рублей. Поддержку получили более четырех тысяч новых предприятий, создано свыше 500 новых рабочих мест.