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Экономика / Бизнес
02.09.2018

В Иркутской области за пять лет намерены ввести 100 тысяч гектаров залежной пашни

Иркутская область, 2.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Ежегодно в Иркутской области планируют вводить не менее 20 тысяч га залежных земель. К 2023 году должно быть введено 164 тысячи на, с учетом результатов 2017 года, сообщил 2 сентября на международной конференции по альтернативам социально-экономического развития на региональном уровне министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Площадь пашни, не введенных в оборот в Иркутской области, довольно обширный. В 2017 году Минсельхоз региона начал выдавать субсидии для того, чтобы выводить эти земли из категории залежных. В итоге в прошлом году начали использовать 39 тысяч га.

- Это рекордная цифра в современной России. В советское время, когда поднимали целину, вводили по 40-70 тысяч. Сейчас мы по этому показателю лидеры в Сибири и занимаем ведущие места по России, - сказал министр.

Всего в Иркутской области на сегодня не используется около 650 тысяч га пашни. По оценке региональных властей, экономически целесообразно ввести в оборот 301 тысячу га.

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