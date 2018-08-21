В Иркутской области за три года 61 садоводство стало обладателем гранта в размере до 500 тысяч рублей

Иркутск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Выставка «Огород. Сад. Загородный дом» сегодня, 22 августа, открылась в Иркутске. Продукцию на выставке представили около 80 участников – это клубы садоводов-опытников и садоводческих кооперативов Иркутской области. Участие в церемонии открытия приняли руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов, министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Как сообщает пресс-служба правительства Приангарья, на территории области расположено 1320 садоводческих и огороднических товариществ, на которых трудится почти 390 тысяч семей – это 70% жителей региона. Наиболее крупные садоводческие и дачные массивы располагаются в Иркутском, Ангарском, Братском, Зиминском, Усольском, Шелеховском районах. Для развития таких объединений в 2016 году в регионе был создан координационный совет по поддержке садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

Приветствуя участников мероприятия, Дмитрий Чернышов напомнил, что с 2015 года для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в регионе действует программа грантовой поддержки, направленная на укрепление внутренней инфраструктуры садоводств. За три года ее реализации 61 садоводство стало обладателем гранта в размере до 500 тысяч рублей. Общая сумма финансирования из регионального бюджета составила 25 млн рублей.

– В этом году впервые заработала программа по выделению субсидий на оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электросетей специализированным компаниям. На эти цели было выделено 15 млн рублей, их получили ангарские садоводства, которые провели работы и передали сети под контроль электросетевым компаниям, – отметил Дмитрий Чернышов. – На координационном совете мы также выработали решение об увеличении финансирования этого направления до 50 млн рублей, по нему обратимся к главе региона и надеемся, что в 2019 году финансирование вырастет.

Дмитрий Чернышов также подчеркнул, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко настроил правительство региона на системную поддержку садово-огороднического движения. Прежде всего, внимание уделяется инфраструктурным вопросам, поскольку их невозможно решить одномоментно, они требуют постоянного внимания финансового и организационного характера. Из областного бюджета ежегодно выделяется более ста тысяч рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к садоводствам. Средства также идут на обеспечение проезда в автобусах по сезонным садоводческим маршрутам, железнодорожным транспортом пригородного сообщения.

– Поддержка садоводов – это, по сути, стратегически важное направление, поскольку эти люди вносят достаточно существенный вклад в обеспечение федеральной программы по продовольственной безопасности, – пояснил замгубернатора.

Как сообщил Илья Сумароков, садоводы выращивают 15% картофеля и 25% всех овощей, производимых на территории Приангарья. Кроме того, садоводы и дачники занимаются трудоемкой селекционной работой по всему региону, поэтому выставка играет важную роль для обмена опытом.

В рамках деловой программы выставки пройдут два круглых стола – «Взаимодействие государственных органов власти Иркутской области с региональными организациями садоводов» и «Актуальные проблемы ведения садоводческой и огороднической деятельности», в которых примут участие главы министерств региона. Участники обсудят реализацию подпрограммы «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020, законодательную базу РФ в области ведения садоводства и огородничества, а также вопросы заключения договоров пользования водой с открытого водоема, оформления земельных участков, относящихся к лесному фонду, в собственность.

В программе также предусмотрены различные мастер-классы, семинары, организованные садоводческими объединениями, тематические лекции, ярмарка садово-огороднической продукции. Выставка продлится до 26 августа.