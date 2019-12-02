В Иркутской области заготовили уже около шести тонн сосновых шишек

Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжается заготовка и переработка семян сосны. Собрано уже около шести тонн сосновой шишки, при этом из одной тонны можно получить 10-15 килограммов семян.

Как сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на региональное министерство лесного комплекса, всего в 2019 году предприятиями Иркутской области заготовили и приобрели 11,89 тонны семян хвойных пород – сосны, лиственницы, ели и сибирского кедра. На лесосеменной плантации в Ангарском, Кировском, Иркутском лесничествах в 2019 году планируется заготовить 55 кг улучшенных семян.

– Активная фаза сбора сосновой шишки в Иркутской области стартует в октябре и длится до марта. Шишки собираются на лесосеках с веток спиленных деревьев, а также с постоянных лесосеменных участков со стоящих деревьев. После сбора шишки отправляют на переработку на шишкосушилки. Полный цикл состоит из сортировки, извлечения, очистки и просушки семян, – сообщает пресс-служба министерства.

Каждая партия семян проходит проверку, отдел «Иркутской лесосеменной станции» ФБУ «Рослесозащиты» Центра защиты леса Иркутской области выдает документ о качестве материала.

Все заготовленные семена поступают на хранение в склады. Сейчас на хранении в области находится 8,6 тонн семян сосны обыкновенной. Министерством лесного комплекса Иркутской области создан страховой фонд, который хранится в специальном типовом складе в региональном центре лесовосстановления на территории Мегетского питомника. Склад оборудован холодильной установкой, регулируется температурный режим.