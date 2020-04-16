В Иркутской области закрывают сауны и бани, работавшие в условиях режима самоизоляции

Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 апреля сотрудники полиции закрыли семи саун и бань, которые предоставляли услуги в условиях пандемии коронавируса. На владельцев возбуждены дела об административных нарушениях. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Бизнесменам грозят штрафы до 300 тысяч рублей. Аналогичные факты выявлены в Ангарске и Братске.

В одном из случаев собственник принял решение о расторжении договора аренды с арендатором, нарушающим действующие ограничения. Сотрудники полиции призывают арендодателей более пристально обращать внимание на то, как арендаторы соблюдают правила, соответствующие режиму повышенной готовности.

Кроме того, полицейские выявили пять заведений общественного питания, которые также работали в нарушение действующих сейчас ограничительных норм, говорят в правительстве Иркутской области.

Специалисты администрации Иркутска за минувшие сутки проверили 1 тысячу 749 торговых точек, выявили нарушения в 79 из них. В основном это несоблюдение правил санитарной гигиены и отсутствие социальной дистанционной разметки на очереди в кассы. Из проверенных 729 объектов бизнеса, которые не должны были работать в сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, 14 продолжали свою деятельность, нарушая законодательство.

Напомним, в Иркутской области подтверждено 54 случая заражения коронавирусной инфекцией, 45 пациентов проходят лечение, из них 38 госпитализированы, семь находятся дома. Ещё семь человек выписаны из стационара, двое скончались. Из 54 заболевших 10 – дети до 17 лет. Почти у 47% всех пациентов инфекция протекает бессимптомно, при этом они сами являются источниками заражения для окружающих.

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