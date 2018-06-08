В Иркутской области запустили горячую линию по ценам на бензин

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутской области могут сообщить о фактах завышения цен на бензин на горячую линию ОНФ. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Жалобы будут приниматься по телефону, электронной почте, а также посредством заполнения онлайн-анкеты. По словам активистов, цены на разных автозаправках могут сильно отличаться, потому что многие владельцы хотят получить дополнительную прибыль. При этом президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» 7 июня заяивл, что ситуация с ростом цен на топливо недопустимая.

Член регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Батукаев заявил, что движение проведёт в Иркутской области мониторинг ситуации и собёрет реальные данные о стоимости топлива на разных автозаправочных станциях в регионе.

Между тем, напомним, по данным Росстата, в Иркутске к началу июня цены на бензин стабилизировались на уровне 42 рублей 2 копеек в среднем за литр бензина. Остались на том же уровне, что и к 27 мая, цены на все марки топлива. При этом в остальных региональных центрах СФО отмечался значительный рост цены на бензин.

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Сообщить о фактах завышениях цены на бензин можно по телефону: 8 (3952) 43-68-67 (в рабочие дни), а также по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или через анкету по ссылке: https://vk.cc/89DXmh .