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Экономика / Бизнес
15.10.2018

В Иркутской области зарегистрировано больше ста тысяч субъектов бизнеса

Иркутская область, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в единые государственные реестры внесены сведения о 56 тысяч юридических лиц и 62 тысяч индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба налоговой службы.

В УФНС по Иркутской области отмечают, что в регионе ежедневно регистрируется около 80 новых субъектов бизнеса. При этом сейчас для создания ООО, помимо подготовки комплекта документов, нужно оплатить госпошлину в размере четырёх тысяч рублей. Госпошлина для статуса индивидуального предпринимателя составляет 800 рублей.

С 1 января 2019 года, регистрация ООО или ИП станет бесплатной, но только в том случае, если весь необходимый пакет документов будет предоставляться в электронном виде. Сделать это, в том числе, можно и через нотариуса, и через МФЦ.

Кстати, функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Иркутской области исполняет Единый регистрационный центр – Межрайонная ИФНС России №17 по Иркутской области. Документы можно представить в инспекцию лично или прибегнув к услугам нотариуса, но удобнее всего сделать это самостоятельно через сайт www.nalog.ru. Чтобы воспользоваться этим электронным сервисом, нужна электронная подпись.

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