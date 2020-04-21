Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутскую область начала поступать лесопожарная техника. Она закуплена в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

– У нас в некоторых районах сегодня уже пятый и четвертый класс пожароопасности, поэтому прибытие техники – хорошее подспорье. В мае мы ожидаем очередную партию машин, которые помогут бороться с лесными пожарами, – отметил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Всего в текущем сезоне в регион поступит 41 единица лесопожарной техники. Уже доставлены гусеничный трактор, четыре тягача КаМАЗ, 10 квадроциклов. В мае-июне ожидается поставка автоцистерн ГАЗ, автомобилей ГАЗ-33088, бульдозеров. Всю технику передадут в территориальные управления министерства лесного комплекса Иркутской области. Она будет использована для тушения возгораний в лесах.

Кроме того, в область прибывает и лесохозяйственная техника – трактор, кусторезы, мечи Колесова, плуги, посадочные трубы и другое оборудование.

Всего по федеральному проекту «Сохранении лесов» Иркутской области в 2020 году из федерального бюджета выделено 159,1 млн рублей.