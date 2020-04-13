В Иркутскую область поступило 900 тысяч медицинских масок

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутскую область доставлено 900 тысяч медицинских масок. Партия средств защиты прибыла в регион 13 апреля из Китая. Помимо масок в нее вошли более 10 тысяч медицинских респираторов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Иркутской области Андрей Козлов, пишет пресс-служба главы региона.

300 тысяч масок отправят в аптеки городов Иркутской области, в том числе – в Иркутск, Ангарск и Шелехов. 600 тысяч масок и респираторы составят резерв регионального министерства здравоохранения.

На следующей неделе в регион поступит еще одна партия масок. Планируется 500 тысяч из них оставить для медиков, 200 тысяч передадут в аптеки региона.

– Ситуация с масками в целом в России очень напряженная. Правительство Иркутской области делает все возможное для того, чтобы обеспечить жителей региона необходимыми средствами защиты. Нам важно иметь резерв, чтобы каждый житель Приангарья мог защитить себя, – сказал Андрей Козлов.

Напомним, что задачу создать месячный запас средств защиты для медицинских работников поставил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

На сегодняшний день все медицинские учреждения, работающие с инфекционными заболеваниями, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Следующие большие поставки ожидаются 16 апреля. Серьезную поддержку в этом вопросе региону оказывает компания РУСАЛ.