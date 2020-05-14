В Иркутскую область прибыла партия масок, респираторов, бахил и защитных костюмов

Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Фонд «Вольное дело» передал министерству здравоохранения Иркутской области 30 тысяч медицинских масок, 66 тысяч респираторов, 57,5 тысяч одноразовых халатов, более 20 тысяч одноразовых противочумных костюмов и 20 тысяч высоких хирургических ламинированных бахил на завязках.

Как сообщает пресс-служба губернатора, все средства индивидуальной защиты (СИЗ) будут направлены в медицинские учреждения региона, сотрудники которых работают с пациентами, инфицированными коронавирусом.

Кроме того, по инициативе исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Кобзева из областного бюджета выделено 50 миллионов рублей на закупку многоразовых масок. Их бесплатно раздадут социально незащищенным гражданам: пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным, инвалидам.

С 20 мая в Приангарье будет введен обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте.

Напомним, фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» основан промышленником Олегом Дерипаска. Ранее фонд уже передал региональному минздраву почти 600 тысяч медицинских масок, пять тысяч респираторов и 36 тысяч пар медицинских очков, 50 тысяч защитных перчаток, почти 18 тысяч одноразовых хирургических халатов и более девяти тысяч комплектов защитных изолирующих костюмов, а также закупил четыре автомобиля скорой помощи для Иркутской области.