В Иркутскую область стали больше ввозить колбасы и меньше молока

Иркутская область, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - За первое полугодие 2018 года в сравнении увеличился ввоз в Иркутскую область из других регионов страны некоторых продуктов. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.

Например, по сравнению с прошлым годом стали больше ввозить колбасных изделий – на 16%, продуктов кисломолочных – на 18%, масла сливочного – на 24%. В то же время многократно уменьшился ввоз молока и сливок сухих, сублимированных.

Приангарье имеет торговые связи со многими субъектами Российской Федерации. Из-за пределов региона поступает немалый объем продуктов. Например, за полгода ввезено девять тысяч тонн молока, более пяти тысяч тонн мяса животных и птицы.

Основными поставщиками сметаны (90% общего ввоза), молока (68%), колбасных изделий (49%) были предприятия Красноярского края. Более четверти ввоза мяса (27%) обеспечила Челябинская область. Поставки мясных полуфабрикатов (31%) осуществлялись из Новосибирской области. Консервы мясные ввезены, в основном, из Республики Бурятия и Курганской области.

Значительный объём (75%) продуктов сырных поступил из Омской области, 36% ввоза сыров обеспечили предприятия Алтайского края.

Наиболее крупные поставки молока и сливок сухих (63%) осуществлялись из Оренбургской области, на её долю приходилось также 30% ввоза масла сливочного. Молоко и сливки сгущенные (41%) ввезены из Белгородской области. Московская область – основной поставщик продуктов кисломолочных (85%).

Продукция, произведенная предприятиями Иркутской области, в основном, реализована на собственной территории. Вывоз сливок, масла сливочного, молока, творога, кисломолочной продукции, сметаны, колбасных изделий, мяса и полуфабрикатов за пределы региона составил от 3 до 26% объема производства.