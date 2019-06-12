В Качугском районе охотнику-любителю незаконно разрешили неограниченный промысел

Иркутская область, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Качугском районе вскрылся факт незаконного предоставления гражданину органами лесного хозяйства права на охоту без ограничений. Ольхонская природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском к Минлеса Иркутской области с обязанием аннулировать эту отметку.

Выяснилось, что мужчине, занимающемуся любительской и спортивной охотой, в охотничьем билете необоснованно проставлена отметка «охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимых для удовлетворения личного потребления».

– Однако названная запись в охотничьем билете согласно федеральному законодательству предоставляется только лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, а также лицам, которые не относятся к указанным народам, но постоянно пребывают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, и для которых охота является основой существования, – сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В ведомстве отмечают, что этот охотник к вышеперечисленным категориям не относится, трудоустроен и получает заработную плату. На постоянной основе он не занимается ни одним из видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.