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Экономика / Бизнес
21.04.2020

В Казачинско-Ленском районе лесозаготовители возместили ущерб, причиненный животному миру

Казачинско-Ленский район, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По требованию природоохранного прокурора лесозаготовителями в бюджет Казачинско-Ленского района внесено 2,57 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного животному миру.

Ранее было установлено, что четыре лесопромышленные организации на основании договоров аренды лесных участков заготовили 519 тысяч кубометров древесины на площади 2,3 тысячи га. Однако законом предусмотрено, что даже правомерная вырубка леса причиняет вред окружающей среде, поскольку происходит сокращение естественной среды обитания зверей и птиц, а также снижение их численности на соответствующей территории, чем нарушается естественный природный баланс, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Согласно расчетам специалистов министерства лесного комплекса Иркутской области ущерб, причиненный животному миру от данной деятельности, составил 2,57 млн рублей. В целях его компенсации природоохранным прокурором руководству организаций внесены представления.

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