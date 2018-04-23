ТЕМЫ
Архив
< Апреля 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Экономика / Бизнес
23.04.2018

В Китай и Нидерланды через Иркутск за неделю вывезли шесть кошек и 30500 суточных цыплят

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - С 16 по 23 апреля госинспекторы отдела госпогранветконтроля на пункте пропуска «Международный аэропорт Иркутск» проконтролировали перевозку шести кошек и 30 тысяч 500 суточных цыплят, которых везли в Китай и Нидерланды.

Кроме того, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, при внутрироссийских перевозках досмотрено 762 кг рыбы и морепродуктов, 228 кг кормов и кормовых добавок, 125 кг мяса, 110 кг (1000 штук) сырья животного происхождения. Также проверили восемь собак, одну кошку, 895 аквариумных рыб, 26 тысяч 442 суточных цыпленка.

В соответствии с запретом ввоза на территорию РФ грузов, подлежащих ветеринарному контролю, было изъято и уничтожено 17,4 кг продукции. Без разрешений и ветеринарных сопроводительных документов из зарубежных стран и стран СНГ пытались перевезти 20 партий товаров, включая 15,19 кг сухофруктов, орехов, свежих овощей и семян из Узбекистана.

В общей сложности было наложено 12 административных штрафов на общую сумму 6000 рублей.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске