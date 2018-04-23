В Китай и Нидерланды через Иркутск за неделю вывезли шесть кошек и 30500 суточных цыплят

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - С 16 по 23 апреля госинспекторы отдела госпогранветконтроля на пункте пропуска «Международный аэропорт Иркутск» проконтролировали перевозку шести кошек и 30 тысяч 500 суточных цыплят, которых везли в Китай и Нидерланды.

Кроме того, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, при внутрироссийских перевозках досмотрено 762 кг рыбы и морепродуктов, 228 кг кормов и кормовых добавок, 125 кг мяса, 110 кг (1000 штук) сырья животного происхождения. Также проверили восемь собак, одну кошку, 895 аквариумных рыб, 26 тысяч 442 суточных цыпленка.

В соответствии с запретом ввоза на территорию РФ грузов, подлежащих ветеринарному контролю, было изъято и уничтожено 17,4 кг продукции. Без разрешений и ветеринарных сопроводительных документов из зарубежных стран и стран СНГ пытались перевезти 20 партий товаров, включая 15,19 кг сухофруктов, орехов, свежих овощей и семян из Узбекистана.

В общей сложности было наложено 12 административных штрафов на общую сумму 6000 рублей.