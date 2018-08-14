В конкурсе «Лучшая семейная усадьба» приняли участие 47 многодетных семей Приангарья

Иркутская область, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Завершился конкурс по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба», в котором приняли участие 47 многодетных семей Приангарья.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщили в министерстве социального развития, опеки и попечительства региона.

В номинации «Семьи, воспитывающие пять и более детей, в которых трое детей не достигли возраста 18 лет» участвовало девять семей. В номинации «Семьи, воспитывающие пять и более детей, в которых четверо детей не достигли возраста 18 лет» – 11 семей. В номинации «Семьи, воспитывающие пять и более детей, не достигших возраста 18 лет» – 27 семей. В каждой номинации выберут трех победителей, три семьи получат поощрительные призы. Размеры вознаграждений составят от 50 до 250 тысяч рублей.

Церемония награждения победителей состоится в Иркутске 22 августа в «Сибэкспоцентре» в рамках выставки-ярмарки «Огород. Сад. Загородный дом».