|Экономика / Бизнес
|28.08.2019
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В Култуке уничтожили три партии пеляди без ветдокументов
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Слюдянский район, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Госинспекторы управления Россельхознадзора по Иркутской области 27 августа выявили три факта нарушения ветеринарного законодательства при реализации рыбы в поселке Култук Слюдянского района.
Как сообщает пресс-служба ведомства, у трех продавцов пеляди отсутствовали предусмотренные законом ветеринарные сопроводительные документы на продукцию. Нарушители привлечены к административной ответственности, 3 кг рыбы изъяты и уничтожены.