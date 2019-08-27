В Култуке уничтожили три партии пеляди без ветдокументов

Москва, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк продлил операционное время для рублевых платежей своих корпоративных клиентов на счета в других банках на три часа. Теперь клиентские платежи на любую сумму могут быть проведены через платежную систему Банка России с 01:00 до 19:30 мск. Ранее платежи от 200 тысяч рублей могли быть исполнены текущим днем, только если клиент направил их в банк до 16:30 мск. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.