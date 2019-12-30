В Куйтунском районе планируют открыть завод по глубокой переработке зерна

Куйтунский район, 2.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Куйтунском районе планируют построить завод по глубокой переработке зерна. Его возведут на условиях государственно-частного партнёрства, где государство вложит 90% средств, частное предприятие – 10%. Соинвестор уже определён, сообщает пресс-служба регправительства.

Ранее правительственная комиссия по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области, утвердила план экономического развития пострадавших территорий. По ней в Куйтунский район будет направлено около четырёх млрд рублей инвестиций. Половина этой суммы поступит на строительство завода по глубокой переработке зерна.

Мэр территории Алексей Мари отметил, что в Куйтунском районе высокий отток населения. Каждый год территорию покидает не менее 500 человек. Для остановки этого процесса необходимо улучшить качество жизни людей. Так, в районе низкая обеспеченность медицинскими работниками, всего 37%. Путем решения может стать строительство жилья для медиков.

Несколько лет назад в Куйтуне был закрыт сельскохозяйственный техникум, молодые люди стали уезжать на учёбу в другие территории. Глава района просит восстановить работу учебного заведения. Для этого готов предоставить три здания общеобразовательного учебного заведения, которые освободятся, так как 1 сентября в посёлке откроется новая школа на 750 мест.

В 2019 году в селе Уян обрушилась часть школы. Инструментальное обследование показало, что здание пришло в негодность. Необходимо строить новое. В плохом состоянии ещё две школы района. Проектно-сметная документация для них находится в работе.

Куйтун разделён на две части Транссибирской железной дорогой. Сейчас люди подолгу стоят на переезде. Ускорить передвижение жителей и сделать его безопасным смогло бы строительство надземного путепровода.

В некоторых посёлках района отсутствует питьевая вода, жители пьют бутилированную. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для прокладки водопровода в село Андрюшино. В конце декабря 2019 года был введён в эксплуатацию локальный водопровод в село Харик. Проект реализован благодаря национальному проекту «Экология» федерального проекта «Чистая вода» разработанного Минстроем России совместно с Минприроды России. Стоимость работ составила 95,7 млн рублей. Также в посёлках района нет и никогда не было очистных сетей и сооружений. На их проектирование необходимо около 20 млн рублей.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что для решения этих вопросов в Куйтуне состоится совещание с участием исполняющих обязанности министров образования, сельского хозяйства, здравоохранения и строительства, дорожного хозяйства, а также жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, где будут определены приоритетные направления для развития сельского хозяйства, образования и здравоохранения в районе, а также вопрос оказания помощи территории для ликвидации последствий летнего наводнения. Совещание состоится 7 января.