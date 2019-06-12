В Ленинском округе Иркутска незаконно торговали алкоголем

Иркутская область, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»). – Директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 Михаил Прахов рассказывает: «Если сравнивать по стране, то Иркутск, являясь региональным центром подразделения компании Tele2 «Байкал и Дальний Восток, по объему трафика сравним с городами-миллионниками. В нашей сети уже более 50% абонентов используют 4G телефоны и на одного пользователя приходится в среднем 9 Гб трафика. Трафик постоянно растет. Например, рост потребления интернет-трафика на одного абонента в апреле 2019 года вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 40%».