|Экономика / Бизнес
|13.06.2019
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В Ленинском округе Иркутска незаконно торговали алкоголем
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Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту неоднократной незаконной торговли алкоголем, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Проверка проводилась в отношении бизнесмена, владеющего павильоном в Ленинском округе областного центра.
– На момент совершения противоправного деяния индивидуальный предприниматель являлся лицом, подвергнутым административному наказанию за осуществление розничной продажи алкогольной продукции без лицензии, – поясняют в облпрокуратуре. – Материалы проверки направлены в полицию для дачи правовой оценки.