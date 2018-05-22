В Ленинском районе Иркутска открылся торговый центр «Кипарис»

Иркутск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 мая состоялось торжественное открытие торгового центра «Кипарис» по ул. Трактовая, 7.

Местоположение торгового центра удобно не только жителям Ленинского района, но и для всего Иркутска. «Кипарис» расположен в шаговой доступности от остановки общественного транспорта «Военный городок», имеет вместительную парковку для автотранспорта.

Почти весь второй этаж торгового центра отдан под мебель . Здесь расположился новый филиал мебельной сети магазинов «Мир мебели». Компания с 1993 года является одним из лидеров рынка мебельной индустрии, сотрудничает с крупными российскими и зарубежными производителями, а также имеет собственную службу, которая при необходимости в кратчайшие сроки соберет и доставит мебель до покупателя.

На данный момент торговый центр «Кипарис» – это комплексное предложение товаров, незаменимых в быту каждого пользователя. На торговом пространстве ТЦ вы также с легкостью найдете крупный магазин бытовой техники «RBT» и филиал московской сети товаров для детей «Детский мир».

Иркутян приглашают самостоятельно оценить доступные цены и высокий уровень обслуживания. Добро пожаловать в торговый центр «Кипарис»!