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28.04.2018

В Мегетском лесном питомнике ко Дню Земли провели посевную

Ангарск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Ежегодная акция с привлечением школьных лесничеств и волонтеров по посадке семян, приуроченная к Международному дню Земли, состоялась в Мегетском лесном питомнике. Из 200 кассет с семенами, как ожидается, вырастет более 18 тысяч сеянцев.

Как сообщает пресс-служба регправительства, в посевной приняли участие министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, заместитель председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС Роман Габов, руководитель Центра защиты леса Иркутской области Владимир Шкода и представители другихзаинтересованных в лесовосстановлении организаций.

Гостям Мегетского лесного питомника продемонстрировали процесс посева семян для выращивания сеянцев в закрытой корневой системе, обеспечивающей улучшенную приживаемость посадочного материала. Также добровольцам и будущим лесникам показали, как правильно высаживать будущие деревья в грунт с помощью меча Колесова.

– Технология выращивания сеянцев с закрытой корневой системой является одной из самых современных. По такой технологии в Мегетском питомнике в 2018 году всего будет засеяно пять теплиц, что позволит вырастить около 1 миллиона таких сеянцев, – отметил Сергей Шеверда.

СПРАВКА:

  • Посевная в Мегетском питомнике является первым мероприятием для отряда «Добровольцы лесов Сибири», который создан министерством лесного комплекса совместно с экологической ассоциацией «Байкальское содружество». Лидером нового общественного движения стал дублер министра лесного комплекса в молодежном правительстве Иркутской области Константин Бушуев.

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