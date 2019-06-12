В мэрии Иркутска объяснили ошибку в апрельском контракте «Иркутскавтодора»

Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В апрельский контракт «Иркутскавтодора» на санитарную уборку улиц областного центра стоимостью 1,5 млрд рублей закралась техническая ошибка. На деле речь шла о 15 млн рублей. Об этом 13 июня на внеочередных депутатских слушаниях рассказала заммэра-председатель комитета городского обустройства Елена Фёдорова.

Именно ошибочная сумма контракта стала причиной обращения некоего иркутянина в думу города с просьбой проверить МУП на коррупцию. Елена Фёдорова рассказала, что ошибка была устранена.

В целом, по словам заммэра, по итогам электронных аукционов на 2019 год были заключены два контракта на 1,34 млрд рублей – для правого и левого берегов. По федеральному законодательству, генподрядчик должен привлекать на эти работы субподрядчиков из малого бизнеса в объёме не менее 15% от цены контракта. В итоге в Иркутске на санитарную заключили контракты с шестью субподрядчиками, на ручные работы – с пятью, на содержание дорог – с шестью.

В рамках контрактов подрядчики убирают территорию остановок, проезжей части и тротуаров. С 1 января по апрель из города вывезли 98 тысяч тонн снег – это меньше, чем в два предыдущих года. Елена Фёдорова объяснила это тем, что в 2017 и 2018 годах снега выпало больше в 4-4,5 тысяч раз. Кроме того, вывезено 7,5 тысяч тонн, проведены ямочные ремонты.

Часть депутатов высказали претензии по поводу качества ремонта дорог, уборки улиц и юридических процессов, связанных с заключением контрактов. Другие народные избранники наоборот отмечали эффективную работу «Иркутскавтодора», особенно, в части санитарной очистки города. Так или иначе, депутаты приняли решение направить обращение мэру Иркутска Дмитрию Бердникову с просьбой организовать проверку городской КСП в отношении предприятия.