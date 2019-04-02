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Экономика / Бизнес
03.04.2019

В Минфине готовят новые налоги

Москва, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В министерстве финансов России анонсировали новый законопроект, который предлагает некоторые изменения в Налоговом кодексе РФ.

Пять существующих неналоговых платежей могут превратиться в налоги, пишут «Аргументы недели».

В Налоговый кодекс предлагают вписать пять новых глав: об экологическом налоге, налоге с операторов связи, утилизационном сборе, гостиничном бизнесе и сборе с пользователей автодорог, сообщает «КоммерсантЪ».

Ведомство готовит новый законопроект уже больше года. При этом несколько крупнейших предпринимательских объединений страны высказали своё несогласие касательно предполагаемых изменений. В первую очередь недовольство связано со страхом увеличения административной и фискальной нагрузки.

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