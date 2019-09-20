|Экономика / Бизнес
|19.09.2019
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В Минприроды рассказали, каковы объемы запасов газа в России
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Москва, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Минприроды Российской Федерации Дмитрий Кобылкин в рамках выступления на Тюменском нефтегазовом форуме в среду, 18 сентября, сообщил, каковы объемы запасов газа всех категорий в России.
По словам министра, запасы газа в РФ достигают 73 триллионов кубометров, пишут
Отметим, что добыча газа в России в прошлом году выросла примерно на пять процентов – до 725 миллиардов кубометров, что является абсолютным рекордом за 18 лет.
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