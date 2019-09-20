В Минприроды рассказали, каковы объемы запасов газа в России

Москва, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Минприроды Российской Федерации Дмитрий Кобылкин в рамках выступления на Тюменском нефтегазовом форуме в среду, 18 сентября, сообщил, каковы объемы запасов газа всех категорий в России.

По словам министра, запасы газа в РФ достигают 73 триллионов кубометров, пишут argumenti.ru . Дмитрий Кобылкин в своей речи также подчеркнул, что по объемам добычи страна делит первую сточку только с Соединенными Штатами Америки, передает РИА «Новости».

Отметим, что добыча газа в России в прошлом году выросла примерно на пять процентов – до 725 миллиардов кубометров, что является абсолютным рекордом за 18 лет.