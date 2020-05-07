Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В молочных сосисках СХ ПАО «Белореченское» обнаружены антибиотики и другие вредные вещества. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области.

В марте специалисты ведомства провели исследования в рамках пищевого мониторинга в Муниципальном казенном предприятии «Городской комбинат школьного питания» в Улан-Удэ. Отобраны пробы сосисок «Молочные», которые производит СХ ПАО «Белореченское».

– Экспертиза, проведенная подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», показала, что продукт не соответствует требованиям технических регламентов ТС № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» и ГОСТу 23670-2019 «Изделия колбасные вареные мясные. Технические условия». В результате испытаний установлено содержание в молочных сосисках антибиотиков, энрофлоксацина и доксициклина, наличие которых в пищевой продукции недопустимо, – отметили в ведомстве.

Сотрудники Россельхознадзора выдали предписание о прекращении действия декларации соответствия этой продукции «Белореченского». В конце апреля предписание исполнено – прекращено действие декларации в части производства и реализации сосисок «Молочные».

В МКП «Городской комбинат школьного питания» отправлено информационное письмо о необходимости изъять некачественную и потенциально небезопасную продукцию из оборота.