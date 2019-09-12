|Экономика / Бизнес
|13.09.2019
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В Нижнеилимском районе салон красоты проводил лазерную эпиляцию без лицензии
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Нижнеилимский район, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Новая Игирма Нижнеилимского района приостановлена деятельность салона красоты, специализирующегося на услугах лазерной эпиляции. Выяснилось, что основным видом деятельности ИП была «лесозаготовка», а лицензии на медуслуги не было.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, прокурор Нижнеилимского района и специалист теротделения Роспотребнадзора проверяли, как индивидуальный предприниматель соблюдает санитарные правила и нормы в студии лазерной эпиляции. В итоге, помимо отсутствия лицензии, выяснилось, что у предпринимательницы нет и медицинского образования по профилю косметология.
– Выявленные в ходе проведения проверки нарушения создают непосредственную угрозу причинения вреда здоровью людей, могут привести к вредным и опасным для здоровья последствиям, – подчеркивают судебные приставы.
Нижнеилимский районный суд приостановил деятельность ИП по оказанию услуг лазерной эпиляции на 90 суток.