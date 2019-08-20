В Нижнеудинском районе появится горно-металлургический комбинат на базе Зашихинского месторождения

Нижнеудинский район, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Сергей Левченко встретился с представителями компании ЗАО «Техноинвест Альянс» по вопросам реализации инвестиционного проекта «Строительство горно-металлургического комбината на базе Зашихинского редкометалльного месторождения». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Проект предполагает строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) на Зашихинском месторождении в Нижнеудинском районе и химико-металлургического завода для переработки химических концентратов и выпуска чистых и высокочистых пентоксидов ниобия и тантала.

Также по проекту в Тулуне планируется создать транспортно-логистический комплекс (на 50 сотрудников) для обеспечения грузопотоков, ремонта автотранспорта ГОКа и др.

Реализация проекта позволит привлечь в регион 24 миллиарда рублей инвестиционных вложений, обеспечить ежегодное поступление в бюджет области более 1,2 миллиардов рублей налоговых поступлений, создать около 1400 рабочих мест.

На совещании обсудили ход финансирования и реализации инвестпроекта, а также строительство необходимой инфраструктуры.