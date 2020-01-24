В Ольхонском районе предлагают создать особые условия для ведения бизнеса

Ольхонский район, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Необходимо создать особые условия для ведения предпринимательской деятельности в Ольхонском районе. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол по итогам рабочей поездки в территорию. Как сообщает пресс-служба ЗС, вместе с депутатами областного парламента спикер посетил два крестьянско-фермерских хозяйства, а также организовал совещание с местными предпринимателями. – Особый статус озера Байкала предъявляет повышенные требования к любой предпринимательской деятельности и влечет за собой ряд ограничений по использованию земель, строительству и так далее. Эти ограничения сдерживают развитие самих территорий, предпринимательства, и в целом негативно отражаются на качестве жизни людей, – заметил Сергей Сокол. Он добавил, что поводом для рабочей поездки в район стали обращения, поступающие в Законодательное собрание от местных предпринимателей и администрации района. Парламентарии посетили КФХ Александра Елбаскина в селе Шара-Тогот, где разводят коров и яков, и ферму Александра Бурлова в селе Сахюрта, где реализуется проект по развитию молочного животноводства с переработкой и запущен цех переработки мяса. Как рассказали фермеры, продукция сегодня пользуется спросом, поставляется на туристические базы и в магазины района, также широко реализуется за пределами Ольхонского района. И есть большой потенциал для дальнейшего развития отрасли мясного животноводства, учитывая значительные площади естественных лугов и пастбищ. Но отсутствие выдела земельных участков в долгосрочную аренду, а также ряд ограничений, связанных со статусом центральной экологической зоны, создает большие трудности в осуществление сельскохозяйственной деятельности. Об этих же и других проблемах рассказали предприниматели со всего района на совещании с депутатами. Так, на территории района запрещено строительство зданий и сооружений предприятий пищевой, комбикормовой промышленности, под предприятия пищевой промышленности подпадают цеха переработки мяса и молока, убойные цеха. Также в связи с невозможностью выдачи администрациями поселений разрешений на строительство существует запрет на строительство индивидуальных жилых домов, объектов сельскохозяйственного назначения. Член Ассоциации предпринимателей туристического бизнеса Ольхонского района Анастасия Тетерина рассказала, что сегодня в связи с уточнением границ Прибайкальского национального парка многим предъявляются требования о сносе строений, изъятии земельных участков и признании документов недействительными. Кроме того, ввиду отсутствия зарегистрированных прав на землю многие фермеры ограничены в возможности участвовать в программах в получении грантов «Начинающий фермер», «Развитие семейных животноводческих ферм». Как заметил вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров, эта тема станет предметом обсуждения на совместном совещании с региональным министерством сельского хозяйства, по мнению депутата, необходимо предусмотреть возможность участия ольхонских фермеров в областных программах на льготных условиях. Участники совещания обратили внимание на необходимость принятия на уровне области программы по развитию сельского туризма. Такие программы уже действуют в ряде регионов, в том числе Алтайском крае и республике Крым. Была также отмечена необходимость пересмотра ряда нормативов для Ольхонского района с учетом большого потока туристов, чье количество зачастую превышает количество местных жителей. В первую очередь это касается нормативов на сбор и вывоз мусора, а также на отлов и содержание безнадзорных собак. По словам вице-спикера ЗС Ольги Носенко, сейчас туризм на Байкале – это стихийное явление, тогда как он должен стать цивилизованным бизнесом и доходной отраслью экономики. – Депутаты ведут планомерную работу по внесению соответствующих изменений в законодательство, в том числе на федеральном уровне. Сегодня очевидно, что эта работа совместно с региональным правительством должна быть активизирована. Необходимо создать особые условия для ведения предпринимательской деятельности в Ольхонском районе, ведь для села именно предпринимательство играет важную роль в наполнении местного бюджета, создании рабочих мест, повышении доходов населения, – подытожил Сергей Сокол, отметив, что все предложения и проблемы, озвученные в рамках совещания, будут подробно рассмотрены. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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