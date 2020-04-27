В ольхонском селе Шара-Тогот у коров обнаружили инфекционное заболевание

Ольхонский район, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В селе Шара-Тогот Ольхонского района у крупного рогатого скота, содержащегося в личных подсобных хозяйствах, выявили инфекционное заболевание – эмфизематозный карбункул (ЭМКАР). Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

На территории населенного пункта, в пределах его административных границ, был установлен карантин. Группы функциональных звеньев сводного противоэпизоотического отряда государственной ветеринарной службы Иркутской области, в течение двух дней в рамках оздоровительных мероприятий провели дезинфекцию территории и различных объектов. Всего обработано более 20 тысяч квадратных метров.

Также для профилактики ветеринарные специалисты вакцинировали скот против ЭМКАРа в личных подсобных хозяйствах жителей села.