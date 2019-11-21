В Осинском районе черный лесоруб попался на взяточничестве

Осинский район, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Осинском районе полицейские в начале ноября задержали КамАЗ, груженный древесиной. Документы на лес отсутствовали. При попытке откупиться от полиции сопровождающий был задержан.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, инцидент случился 5 ноября в поселке Приморский Осинского района. Чтобы избежать проверки груза, 28-летний мужчина предложил сотруднику правоохранительных органов 15 тысяч рублей. От денег полицейский отказался.

Нарушителя доставили в отделение, автомобиль и изъятый сортимент леса – 15 кубометров – поместили на арестплощадку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. В дальнейшем выяснилось, что задержанный причастен к незаконной рубке лесных насаждений на территории Обусинского участкового лесничества. Сумма ущерба, нанесенного лесному фонду, составила около 100 тысяч рублей.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.