В Осинском районе с поличным поймали черного лесоруба, спилившего 65 сосен и лиственниц

Осинский район, 29.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Обусинском лесничестве Осинского района с поличным поймали черного лесоруба. Местный житель незаконно заготовил 25 лиственниц и 40 сосен.

Нарушителя обнаружил районный прокурор в ходе выезда в лесничество. В это время в четырех километрах от села Обуса Осинского района черный лесоруб грузил нелегально добытую древесину на две телеги при помощи трактора МТЗ-82.1.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, ущерб лесному фонду от деятельности нарушителя составил около 145 тысяч рублей, что является крупным размером. Возбуждено уголовное дело.