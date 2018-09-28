ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Экономика / Бизнес
29.09.2018

В Осинском районе с поличным поймали черного лесоруба, спилившего 65 сосен и лиственниц

Осинский район, 29.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Обусинском лесничестве Осинского района с поличным поймали черного лесоруба. Местный житель незаконно заготовил 25 лиственниц и 40 сосен.

Нарушителя обнаружил районный прокурор в ходе выезда в лесничество. В это время в четырех километрах от села Обуса Осинского района черный лесоруб грузил нелегально добытую древесину на две телеги при помощи трактора МТЗ-82.1.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, ущерб лесному фонду от деятельности нарушителя составил около 145 тысяч рублей, что является крупным размером. Возбуждено уголовное дело.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске