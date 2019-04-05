В первом квартале 2019 года в Иркутской области изъято почти 15 тысяч единиц контрафакта

Иркутская область, 7.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В первом квартале 2019 года в Иркутске и Иркутской области таможней и полицией изъято почти 14 тысяч 959 единиц контрафакта.

Как сообщает пресс-служба Иркутской таможни, среди них одежда, обувь, парфюмерия, незаконно маркированными различные всемирно известными товарными знаками. А также игрушки торгового бренда FIFA «Забивака», алкогольная продукция «Русская водка», батарейки «Duracell», часы «Dolce&Gabbana» и другие товары.

В результате за отчетный период правоохранительные органы возбудили 21 дело об административных правонарушениях по ст.14.10 КоАП РФ, а также два уголовных дела по статье 180 УК РФ – незаконное использование товарного знака.