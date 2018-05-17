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Экономика / Бизнес
18.05.2018

В первом квартале этого года в Приангарье приехало в 2,2 раза больше иностранных туристов

Иркутская область, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В первом квартале этого года в Приангарье приехало на 8,3% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщила на секции по туризму Байкальского инвестиционного форума руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, в первом квартале в регионе побывало 315 тысяч туристов. При этом количество иностранных туристов увеличилось в 2,2 раза и составило 44,4 тысячи человек.

Глава ведомства рассказала, что ежегодно количество туристских прибытий в Иркутскую область увеличивается: так, за последние пять лет количество туристов выросло более чем на 60% и составило по оценочным данным в 2017 году около 1,6 млн человек, в том числе 211 тысяч иностранных туристов.

– Такой рост туристического потока в регион с одной стороны открывает перспективы для социально-экономического развития региона, с другой стороны – накладывает повышенную ответственность за качество предоставляемых услуг, комфорт прибывающих на территорию региона гостей, – отметила Екатерина Сливина, подчеркнув также необходимость регулировать антропогенную нагрузку на побережье Байкала.

Она сообщила, что в регионе разработан план мероприятий по развитию рынка оказания туристских услуг, созданию необходимой туристской инфраструктуры с учетом минимизации экологической нагрузки.

Он был представлен агентством в правительство региона в этом году. План состоит из четырех основных блоков мероприятий, направленных на создание современной туристской инфраструктуры и модернизацию существующей, формирование доступной и комфортной информационной туристкой среды, повышение качества и конкурентоспособности регионального туристского продукта и популяризацию и продвижение туристских возможностей региона.

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