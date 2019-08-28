В пострадавших от паводка районах Приангарья убрано 14,6 тысяч гектаров зерновых

Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В результате паводка в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях пяти районов Иркутской области погибли посевы на площади 6,1 тысячи га. В том числе речь идет о 4,1 тысячи га зерновых и зернобобовых культур, 60 га рапса, около двух тысяч га кормовых культур. Кроме того, аграрии потеряли 30 га картофеля и 18 га овощей, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Илью Сумарокова. В качестве компенсации за фактически понесённый ущерб в сфере растениеводства из федерального бюджета им выплачено около 36 млн рублей. Работа по предоставлению выплат продолжается. Сейчас в районах, пострадавших от паводка в Иркутской области, зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 14,6 тысячи га. Намолочено 35 тысяч тонн зерна, сообщил министр. – Несмотря на чрезвычайную ситуацию, аграрии Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского и других пострадавших от паводка районов активно включаются в уборочную кампанию, демонстрируя неплохую урожайность зерновых и зернобобовых культур. Начали уборку картофеля и овощных культур, – отметил Илья Сумароков. Он подчеркнул, что уборочная кампания осложняется из-за обильных дождей – в период с 25 июля по 26 августа в ряде районов Иркутской области выпало от 221 до 262 мм осадков, что составляет 2,4 – 2,8 месячной нормы. Однако, несмотря на непростые погодные условия, темп кормозаготовительных работ в пострадавших районах в этом году выше, чем в предыдущем. Заготовлено 56,9 тысячи тонн сена, 98,2 тысячи тонн сенажа и 20 тысяч тонн силоса. Вспахано 5,6 тысячи га зяби (8,5 % от запланированного в этих районах), подготовлено 8,5 тысячи га залежи (98 % от плана). Под урожай 2020 года засыпано 6,5 тысячи тонн семян зерновых и зернобобовых культур. По информации Ильи Сумарокова, к уборке зерновых и зернобобовых культур приступили 14 районов области. В регионе убрано 25,4 тысячи га зерновых культур, намолочено 63,5 тысячи тонн зерна. С площади 77 га убрано 948 тонн раннего картофеля. Собрано 200 тонн овощей. Заготовлено 145 тысяч тонн сена (60 % от потребности), 52,8 тысячи тонн силоса (21 % от потребности), 245,2 тысячи тонн сенажа. Подготовлено 15,9 тысячи га залежи (80 % от общеобластного плана). Вспахано 13,5 тысячи га зяби. Под урожай 2020 года засыпано 7,9 тысячи тонн семян зерновых и зернобобовых культур. Как помочь пострадавшим от паводков в Иркутской области: реквизиты и пункты сбора гуманитарной помощи – на сайте Телеинформа.

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