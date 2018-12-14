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Экономика / Бизнес
16.12.2018

В Прангарье турагентство трудоустроило к себе китайца без разрешения на работу

Иркутск, 16.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутское турагентство трудоустроило к себе китайца, не имеющего разрешения на работу на территории Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба Кировского районного суда Иркутска, ООО Туристическая компания «Вояж» признано виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 18.15 КоАП РФ.

Установлено, что в феврале 2018 года в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства выявлено, что турагентство без получения в установленном порядке разрешения на привлечение и использование иностранных работников, привлекло к трудовой деятельности в качестве гида 24-летнего гражданина КНР. При этом сам он также не имел разрешения на работу на территории Иркутской области.

Исследовав материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к выводу, что вина ООО в совершении правонарушений, нашла свое подтверждение. Компании при этом назначен минимально возможный штраф – 125 тысяч рублей.

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