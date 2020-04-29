В правительстве Иркутской области обсудят проблемные вопросы системообразующих предприятий

Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании правительства Иркутской области обсудят проблемные вопросы системообразующих предприятий. В федеральном перечне таких организаций 11 предприятий из Приангарья.

Как сообщает пресс-служба губернатора, также в заседании примут участие представители сельхозтоваропроизводителей области. Речь об их работе во время пандемии COVID-19 шла во время визита временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева на СХ ПАО «Белореченское».

– Пригласим на заседание правительства области руководителей таких предприятий, определим, с какими трудностями они сталкиваются сейчас, и наметим пути решения. По ПАО «Белореченское» также обсудим возможность строительства животноводческой фермы на 400 голов по программе Минсельхоза России «Развитие животноводства», – пояснил Игорь Кобзев.

Предприятие, расположенное в Усольском районе, является одним из участников социального проекта «Цена зафиксирована». Акция направлена на поддержку покупательской способности населения в период возможного снижения доходов.

Проектом предусмотрено до 1 августа 2020 года установить фиксированные цены на различные виды товаров. ПАО «Белореченское» зафиксировало цены на 12 видов своей продукции. Найти их можно будет по специальным ценникам «Цена зафиксирована» в торговых сетях и фирменных магазинах.

Как стало известно в ходе визита, у ряда организаций бюджетной сферы региона образовалась задолженность перед СХ ПАО «Белореченское». Врио губернатора поручил министерству сельского хозяйства Иркутской области совместно со всеми заинтересованными сторонами до 7 мая составить план-график погашения долгов.

ПАО «Белореченское» приступило к проведению весенних полевых работ. Зерновые посеяны на площади 1798 га, горох – 525 га, вика – 20 га. Также идет посев овощных культур: под лук отведено 70 га, морковь – 20 га.

Всего в этом году предприятие планирует засеять почти 65 тысяч га. Хозяйство полностью обеспечено собственными элитными семенами, дополнительно приобретено 150 тонн семян зерновых культур и 40 тонн картофеля.