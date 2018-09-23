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24.09.2018

В правительстве Иркутской области определились с финансовыми вливаниями до конца 2018 года

Иркутская область, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В правительстве Иркутской области назвали основные направления, по которым из областного бюджета планируется выделить дополнительные средства. Об этом сообщает пресс-служба Серого дома.

Так, субсидию на дошкольное и общее образование предлагается увеличить на 3 млрд 299 млн рублей. На сбалансированность местных бюджетов планируется направить дополнительно 2 млрд 400 млн рублей.

На мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства закладывается сумма более одного миллиарда рублей. На повышение окладов работников технического и вспомогательного состава учреждений бюджетной сферы предлагается дополнительно выделить 400 млн рублей, а на поддержку сельхозпредприятий – 280 млн рублей.

Для завершения расселения граждан из аварийного жилого фонда в городе Братске планируется выделить 104 млн рублей. Увеличение финансирования этих направлений в конце прошлой недели прошло обсуждение на бюджетной комиссии при правительстве Иркутской области по развитию программно-целевого управления с участием депутатов Законодательного собрания.

– Это те вопросы, которые определяют, каким образом наша область будет жить до конца нынешнего года. Во многом это позволит решить задачи, стоящие не только перед региональным правительством, но и перед муниципальными образованиями, и в целом достичь показателей, которые в прошлом году для нас еще были сложно выполнимыми, – отметил председатель правительства Руслан Болотов.

Он напомнил, что в этом году регион получил из федерального бюджета 556 млн рублей в виде «премии» за наращивание налоговой базы в 2017 году. Еще более миллиард рублей выделено региону в виде дотации для компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда бюджетникам в связи с увеличением МРОТ с 1 мая и на выплату с 1 января текущего года районных коэффициентов и процентных надбавок. Также Руслан Болотов отметил, что Минфин России четвертый год подряд присваивает Иркутской области первую – высшую – степень оценки качества управления региональными финансами.

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