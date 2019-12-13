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Экономика / Бизнес
15.12.2019

В Приангарье 16 декабря стартует дополнительный отбор для предоставления грантов на поддержку местных инициатив

Иркутская область, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На 2020 год министерство сельского хозяйства Иркутской области объявило дополнительный конкурсный отбор на реализацию мероприятия по предоставлению грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, которое в 2020 году будет трансформировано в благоустройство сельских территорий.

Как сообщает пресс-служба регправительства, до этого реализация мероприятия проходила в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», действовавшей с 2014 года по 2019 год. С 2020 по 2024 годы будет действовать подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области».

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Вячеслав Козин, рассказал, что грантовая поддержка местных инициатив граждан направлена на создание условий для занятий спортом и отдыха жителей сельских территорий, сохранение и восстановление историко-культурных памятников, что в конечном итоге способствует развитию села и повышает его привлекательность для жизни.

Вячеслав Козин также пояснил, что в мае в результате первого конкурса местных инициатив граждан на 2020 год было отобрано 45 проектов, из них по созданию детских, спортивных площадок запланировано реализовать 33 проекта. Профинансированы они будут в 2020 году.

– Проведение дополнительного отбора стало возможным благодаря тому, что на 2020 год для Иркутской области предусмотрены дополнительные средства из федерального бюджета в размере 12,5 млн рублей, общий объем средств из федерального бюджета на 2020 год предусмотрен в размере 30 млн рублей, – сказал замминистра.

КООРДИНАТЫ:

  • Прием документов для участия в дополнительном отборе будет проводиться в министерстве сельского хозяйства Иркутской области по адресу:
  • Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 433, с 16 декабря по 20 декабря с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00. По всем вопросам обращаться в отдел развития сельских территорий министерства по телефону: 8 (3952) 28-67-53.
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