В Приангарье на два месяца запрещен вылов хариуса, ленка, тайменя

Иркутская область, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - На период нереста, с 25 апреля и до 25 июня, на водоемах Иркутской области запрещен вылов ценных видов рыбы – хариуса, ленка, тайменя. С 1 мая по 15 июня под запретом вылов щуки. Об этом сообщает пресс-центр «Областной» со ссылкой на заместителя начальника отдела государственного контроля, охраны водных биоресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Рината Енина. – Что разрешено в этот период? Рыбакам-любителям можно будет ловить рыбу с берега удочкой на два крючка, за исключением тех видов, которые запрещены к вылову. Если рыбаку попадется рыба, на которую введен запрет, то здесь требование одно: ценную рыбу надо снять с крючка и отпустить в воду. Иначе предусмотрены санкции, – пояснил он. За вылов ценной рыбы в период нереста предусмотрена административная ответственность: нарушителю выписывается штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей за незаконную ловлю рыбы, кроме того предъявляются иски за каждый хвост незаконно добытой рыбы. Ринат Енин напомнил, что один хвост выловленного хариуса или щуки обойдется нарушителю в 250 рублей и в двойном размере придется заплатить за самку с икрой. Таймень обойдется нарушителю в 1250 рублей. Вся незаконно добытая рыба изымается у нарушителей, а транспортные средства и орудия лова могут быть конфискованы. В весенний нерестовый период 2017 года, рассказал Ринат Енин, было зафиксировано 682 правонарушения, в основном – вылов рыбы запрещенными орудиями лова, к которым относятся, например, рыболовные сети китайского производства. Таких в прошлом году, за два месяца нереста, было изъято 510 штук общей длиной 20,5 тысяч метров. У браконьеров изъяли 1,8 тонн незаконно добытой рыбы. На нарушителей было наложено штрафов на общую сумму 968 тысяч рублей и предъявлено исков на 263 тысячи рублей. При этом Ринат Енин отметил, что количество выявленных в 2017 году правонарушений уменьшилось почти на половину, по сравнению с 2016 годом. Главный государственный инспектор связывает это, с одной стороны, с улучшением материально-технической базы контрольного ведомства и с увеличением количества рейдов, с другой, с усилением ответственности самих граждан. В текущем году к государственным рыбинспекторам для патрулирования водоемов присоединятся сотрудники Росгвардии и полиции. Кроме рейдовых групп инспекторы будут работать и на стационарных постах. Такие действуют на заливе Курма Иркутского водохранилища, где расположено основное нерестилище щуки, и на реке Ока, куда на нерест массово идет хариус. Особое внимание инспекторы уделят Иркутскому, Братскому, Усть-Илимскому водохранилищам и озеру Байкал, на которых выявляется наибольшее количество правонарушений. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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