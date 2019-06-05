В Приангарье оштрафовали 30 человек за перевозку навоза, молочной продукции и животных без ветдокументов

Москва, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В первом квартале 2019 года каждый клиент МегаФона в среднем использовал 10,7 Гб интернет-трафика, или на 27,6% больше, чем годом ранее. Это следует из итогов финансовой и производственной деятельности компании за первые три месяца этого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.