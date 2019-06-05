|Экономика / Бизнес
|05.06.2019
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В Приангарье оштрафовали 30 человек за перевозку навоза, молочной продукции и животных без ветдокументов
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Иркутская область, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Государственные инспекторы ветнадзора совместно с сотрудниками ГИБДД в мае 2019 года на автодороге Иркутск-Качуг пресекли незаконную перевозку сельскохозяйственных животных, грузов и животноводческой продукции.
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, всего была проконтролирована 3361 тонна поднадзорных грузов.
Выявлены нарушители, перевозившие удобрение животного происхождения, молочную продукцию и живых животных без ветеринарных сопроводительных документов. На 30 человек составлены административные протоколы.