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Экономика / Бизнес
05.06.2019

В Приангарье оштрафовали 30 человек за перевозку навоза, молочной продукции и животных без ветдокументов

Иркутская область, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Государственные инспекторы ветнадзора совместно с сотрудниками ГИБДД в мае 2019 года на автодороге Иркутск-Качуг пресекли незаконную перевозку сельскохозяйственных животных, грузов и животноводческой продукции.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, всего была проконтролирована 3361 тонна поднадзорных грузов.

Выявлены нарушители, перевозившие удобрение животного происхождения, молочную продукцию и живых животных без ветеринарных сопроводительных документов. На 30 человек составлены административные протоколы.

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2019-06-04-09-46-38
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2019-06-04-09-12-30
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2019-06-03-10-42-31
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Иркутская область за январь-апрель 2019 года перечислила в федеральную казну налогов на 152 миллиарда рублей03.06.2019
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2019-06-03-02-18-13
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В состав Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири вступили 17 организаций, представляющие различные сферы малого и среднего бизнеса Иркутской области. Такое решение принято 31 мая на заседании Совета Союза «ТПП ВС», прошедшего под руководством председателя совета директоров АО «Саянскхимпласт» Виктора Круглова, сообщает пресс-служба ТПП.
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Иркутск, 2.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство сельского хозяйства Иркутской области разрабатывает карты-схемы рыбоводных и рыболовных участков региона. Документы будут размещены в открытом доступе.
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2019-05-31-23-12-58
Байкальск, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - С 4 по 7 июля в Байкальске пройдет 16-я сессия «Школы экологического предпринимательства» (ШЭПР) – партнёрского проекта En+ Group и фонда «Возрождение Земли Сибирской». За четыре дня в ходе обучающих мастер-классов и тренингов 50 участников ШЭПР оформят свои экологические идеи в бизнес-проекты.
Сбербанк поможет подросткам из детдомов получить любимую профессию31.05.2019
Москва, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Специально ко Дню защиты детей Сбербанк совместно с благотворительным фондом «Бюро Добрых Дел» запустил проект «Живые мечты», который направлен на помощь воспитанникам детских домов в получении востребованной и любимой профессии. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Детский праздник устроят на площадках «Зеленого марафона»31.05.2019
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Первый магазин сети «Продукты Приангарья» открыли в Иркутской области31.05.2019
2019-05-31-05-07-31
Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Зиме открылся первый в Иркутской области магазин торговой сети «Продукты Приангарья». Планируется, что до конца года торговые точки «Продукты Приангарья» будут открыты в Ангарске и Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Шелеховские металлурги ищут диалога с американцами через Рабочий совет31.05.2019
2019-05-31-05-01-29
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Энергия Приангарья. Информационный бюллетень ИА «Телеинформ» от 31 мая 2019 года31.05.2019
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