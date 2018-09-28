В Приангарье освоили более 26 тысяч гектаров целины

Иркутская область, 29.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Аграрии Иркутской области ввели в оборот 26,2 тысячи га залежных земель. Как сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Илью Сумарокова, это на 4,8% больше от запланированных на 2018 год объемов.

– Самых значительных показателей в этой деятельности добились в Тайшетском районе, там ввели 4695 га залежных земель. На втором месте Куйтунский район с результатом в 3820 га. Тройку лидеров замыкает Тулунский район, где освоили 2932 га целины, – отметил министр.

В целом работы по освоению земель сельхозназначения в Иркутской области будут продолжены в этом году до 1 ноября.

Кстати, в 2017 году в сельскохозяйственный оборот ввели 39 тысяч га залежных земель. Тогда больше всего пашни ввели в Тулунском районе – 7237 га, в Куйтунском – 4848 га, в Боханском – 4620 га, в Нижнеудинском – 3500 га, в Братском – 2341 га.

– По итогам работы по освоению целины в Приангарье в 2018 году удалось увеличить яровой сев под урожай 2018 года на 33,2 тысячи га. Это один из лучших показателей в России. Так, площадь посева зерновых и зернобобовых культур увеличили на 14,1 тысячи га – до 442,2 тысячи га, масличных культур на 7,9 тысячи га – до 21,2 тысячи га, однолетних трав на 9,2 тысячи га – до 86,6 тысячи га, – отмечают в Минсельхозе области.

СПРАВКА:

Министерство сельского хозяйства Иркутской области с 2017 года предоставляет сельхозтоваропроизводителям региона субсидии на проведение культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения по ставке 2400 рублей за 1 га введенных в оборот залежных земель.