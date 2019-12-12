В Приангарье перекрыли канал незаконной заготовки древесины – суммарный ущерб превысил 2,5 миллиона рублей

Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области возбуждено четыре уголовных дела в отношении незаконной заготовки древесины. Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 2,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, еще этим летом в ходе рейдовых мероприятий полицейские пресекли деятельность организованной группы незаконных лесозаготовителей, которые совершали рубки недалеко от села Тихоновка Боханского района. Трое местных жителей в возрасте от 31 до 40 лет перевозили свыше 200 срубленных деревьев на трех КамАЗах. Ущерб составил свыше 360 тысяч рублей.

При дальнейшем расследовании выяснилось, что в рубках были задействованы еще десять жителей разных населенных пунктов Боханского района в возрасте от 20 до 36 лет. Также выявлена их вероятная причастность к аналогичному деянию в мае 2019 года. Тогда, по версии следствия, подозреваемые срубили не менее 25 деревьев, причинив ущерб свыше 100 тысяч рублей.

В результате установлена личность предполагаемого организатора этих рубок и выявлены еще четыре участка с незаконными вырубками объемом свыше 130 кубометров, на сумму более миллиона рублей. По этим фактам также возбуждены уголовные дела.

Изъято несколько единиц тяжелой автомобильной техники и бензопилы, предположительно являющиеся орудием совершения преступлений.

По ходатайству следственных органов лидера организованной группы и четырех активных участников Боханский районный суд заключил под стражу. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.