В Приангарье предлагают разрешить работать во время пандемии еще нескольким типам организаций

Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 апреля состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Иркутской области «О дополнительных мерах, принимаемых по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции».

Как сообщает пресс-служба областного парламента, в заседании участвовали председатель комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Александр Гаськов и заместитель председателя комитета Артем Лобков. Ряд муниципалитетов присутствовали в режиме видеоконференции.

На заседании обсудили вопрос о перечне организаций, которым возможно разрешить возобновить работу при условии соблюдения требований эпидемиологической безопасности. В перечне, предложенном Минэкономразвития Иркутской области, есть, например, компании, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, осуществляющие ремонт бытовой техники и транспортных средств, салоны оптики, банно-гигиенические комплексы, магазины мебели и ювелирные салоны небольшой площади и другие.

Кроме того, обсуждались вопросы готовности стационарных учреждений социального обслуживания министерства социального развития, опеки и попечительства к полному закрытию на изоляцию в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе, обеспечения внутренней маршрутизации пациентов медицинских организаций с новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией.