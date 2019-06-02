В Приангарье разрабатываются карты-схемы рыбоводных и рыболовных участков

Иркутск, 2.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство сельского хозяйства Иркутской области разрабатывает карты-схемы рыбоводных и рыболовных участков региона. Документы будут размещены в открытом доступе. Об этом сообщил начальник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности регионального ведомства Иван Лобыцин на круглом столе, посвященном вопросам любительского рыболовства. Мероприятие прошло в рамках выставки «Охота. Рыболовство. Туризм». Участие в работе круглого стола приняли представители федеральных и областных органов исполнительной власти, районных муниципальных образований, общественных организаций, руководители и специалисты рыбопромысловых и рыбоводных хозяйств, а также рыболовы-любители. В ходе мероприятия обсуждались новые нормы в области любительского рыболовства, отраженные в федеральном законе «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Нормативный акт вступает в силу с 1 января 2020 года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Иван Лобыцин рассказал, что в настоящее время специалистами ведомства ведется работа по формированию нового перечня рыболовных участков, расположенных на водных объектах Иркутской области.



– На сегодняшний день в регионе сформировано 52 рыбоводных и 265 рыбопромысловых участков, однако количество будет корректироваться. Поскольку существуют ограничения по любительскому лову на таких участках, для удобства рыболовов-любителей информация о сформированных рыбоводных и рыболовных участках с указанием их координат и картами-схемами будет объединена в один раздел и размещена на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области, – пояснил Иван Лобыцин.



Как отметил заместитель руководителя Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Ринат Енин, благодаря проведенной работе по формированию рыбопромысловых участков для промышленного рыболовства урегулировалось добыча рыбы в Братском и Усть-Илимском водохранилищах, снизились случаи браконьерства.



– В получении участков в пользование заинтересованы организации, которые хотят заниматься промышленным рыболовством, а не рыбачить на сети под прикрытием промышленного рыболовства, – отметил Ринат Енин.



Участники круглого стола высказали свои предложения по совершенствованию законодательства в сфере любительского рыболовства. В частности, предложено внести изменения в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна – скорректировать сроки нерестового периода для некоторых водных объектов, регулировать любительскую ловлю на участках, сформированных для промышленного рыболовства.



Генеральный директор Байкальской ассоциации рыбоводов и рыболовов Иван Михайлик подчеркнул, что для совершенствования законодательства в этой области необходимо наладить диалог между рыболовами-любителями, промышленниками и рыбоводами, и ассоциация готова всячески содействовать этой работе. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

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